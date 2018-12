Incendio Monte Serra, il presunto piromane non risponde al gip

Il presunto piromane del Monte Serra si è avvalso della facoltà di non rispondere. Giacomo Franceschi, volontario 37enne dell'antincendio boschivo di Calci (Pisa), è detenuto da martedì 18 dicembre al Don Bosco di Pisa. I suoi avvocati hanno rivelato la volontà di non rispondere davanti al gip, la cui decisione riguardo la convalida del fermo ancora non è conosciuta. All'udienza di convalida era presente anche il pubblico ministero Flavia Alemi, che non ha rilasciato dichiarazioni.

Sembra che il 37enne abbia più volte detto di non avere niente a che fare con l'incendio, se non solo con le operazioni di spegnimento. I conoscenti e gli amici ancora non credono alla possibilità che Franceschi abbia appiccato l'incendio, soprattutto alla luce dei sui post su Facebook in cui esprimeva la sua sofferenza per il Monte Pisano in fiamme.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

