Inserimento nel lavoro, i risultati del progetto Onda a Lucca

125 i soggetti coinvolti nella fase di informazione e accoglienza, 110 quelli che hanno partecipato alla fase di orientamento, laboratori e scouting e 84 i destinatari per tutoring, accompagnamento e affiancamento in azienda, per un totale di 20 mesi di progetto. Ecco i numeri di Onda, acronimo di Opportunità nuove di accompagnamento, il percorso sociale promosso dall'amministrazione Tambellini grazie al finanziamento della Regione Toscana, rivolto a persone disabili, soggetti vulnerabili e con disagio mentale.

Il progetto, presentato a luglio 2016 e arrivato a conclusione proprio quest'anno, aveva l'obiettivo di accompagnare i destinatari in un percorso di definizione e supporto professionale, per favorire il passaggio dal ciclo formativo e scolastico a quello occupazionale.

Un intervento che ha riscosso molto successo, i cui dati e risultati sono stati presentati martedì 18 dicembre, nell'auditorium di San Micheletto, in occasione dell'incontro conclusivo. Il progetto è stato gestito dal Comune di Lucca in partenariato con i sei comuni della Piana, l’azienda Usl Toscana Nord Ovest-Zona Distretto Piana di Lucca, agenzie formative, associazioni di volontariato, imprese e associazioni di categoria. L'impegno principale degli operatori di Onda è stato quello di promuovere un sistema diffuso e articolato di servizi per l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità in carico ai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari e non occupate, e di persone certificate per bisogni relativi alla salute mentale.

“Onda ha dimostrato come investire in questo settore sia fondamentale e anche possibile – spiega l'assessora al sociale,Lucia Del Chiaro – I risultati arrivano ed è quindi opportuno continuare a investire in questo progetto. Riteniamo infatti questo iter un passaggio importante per permettere a queste persone di avviare processi di progressiva autonomia agevolando così anche la loro inclusione sociale”.

Le persone partecipanti sono state coinvolte in diversi ambiti professionali: dal settore del turismo e della ristorazione, all’agricoltura, artigianato e manifattura, agli uffici pubblici e all’accoglienza.

