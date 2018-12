Stadio Melani, tribuna ovest diverrà antisisma

Nei giorni scorsi è stato approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo di miglioramento sismico della tribuna ovest dello stadio “M. Melani”. Si tratta di un intervento che prevede per l'Amministrazione un investimento di 200 mila euro, utile a superare alcune criticità che in passato avevano portato al rischio di rendere l’impianto inutilizzabile per le partite di campionato.

I lavori di miglioramento sismico della tribuna ovest verranno eseguiti durante l'attuale campionato, con una organizzazione del cantiere che prevede una breve sospensione ogni 15 giorni, quando la Us Pistoiese 1921 dovrà giocare le gare casalinghe. Gli interventi dovranno essere ultimati per luglio 2019, quando sarà nuovamente convocata la Commissione per l'agibilità dello stadio per il campionato 2019-2020. Questo, infatti, è quanto ha prescritto la Commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo che si è riunita lo scorso settembre.

“Nei mesi scorsi – sottolinea l'assessore allo sport Gabriele Magni – l'Amministrazione comunale aveva garantito il massimo impegno per la sicurezza all’interno dell’impianto, adempiendo così a quanto disposto dalla Commissione di vigilanza provinciale. La fase di progettazione, affidata a una ditta esterna, richiede ancora alcuni passaggi e a breve potranno avere inizio i lavori, che dovranno concludersi prima dell'inizio del prossimo campionato. Con un fruttuoso lavoro di squadra andiamo a raggiungere, quindi, un obiettivo importante. Sicurezza e sport sono due temi che devono andare di pari passo perché gli impianti sportivi sono innanzitutto un luogo di aggregazione e socializzazione, che devono essere fruiti in totale serenità, nel rispetto nella normativa vigente”.

Nei mesi scorsi erano state avviate le procedure di verifica tecnica dell'intero impianto, in base alle disposizioni ministeriali sulla sicurezza negli impianti sportivi e alle prescrizioni impartite dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Da qui, la decisione dell'Amministrazione comunale di procedere con i lavori e, quindi, affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto di miglioramento sismico della tribuna ovest a uno studio privato, supportato dagli uffici comunali. Il progetto riguarda le strutture portanti della copertura, con interventi puntuali sulle travi e i relativi ancoraggi, i pilastri e le fondazioni e rappresenta una parte di un più ampio percorso di verifica dello stadio sotto i vari aspetti normativi.

Ultimati ulteriori passaggi tecnici con il Genio Civile, l'Amministrazione comunale provvederà a indire la gara per individuare la ditta esecutrice dei lavori.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

