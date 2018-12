Sabato 22 dicembre a Montopoli in Val d'Arno in Piazza del Mercato la Lega Montopoli chiude il 2018 con un gazebo che sarà aperto al pubblico dalle 9 alle 13 per confermare la sua vicinanza ai cittadini e il suo aspetto umano. Augurando a tutti i cittadini del comune Buon Natale e Felice Anno Nuovo, la Lega Montopoli vi invita a partecipare numerosi nella sua campagna #programmaconnoi per il comune di Montopoli Val d'Arno.

