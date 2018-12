L'istituto comprensivo non si tocca, lettera congiunta dalla Valdicecina

Una lettera congiunta a firma del sindaco di Volterra e del collega di Montecatini Val di Cecina per «fare chiarezza sulle ventilate ipotesi che vedrebbero la disarticolazione dell'ambito attualmente rappresentato dall' Istituto Comprensivo Volterra - Montecatini Val di Cecina». I destinatari della missiva sono l’assessore regionale all'istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale, il presidente della Provincia di Pisa, il settore istruzione della Provincia di Pisa e per conoscenza la Conferenza Educativa Zonale Val di Cecina, e il dirigente Istituto Comprensivo Volterra - Montecatini Val di Cecina e il dirigente Istituto Comprensivo "Griselli".

«Il Comprensivo non si tocca – scrivono i due primi cittadini -. I due Comuni, oltre ad essere uniti da storia, territorio, relazioni, la cui origine si perde nella notte dei tempi, hanno stipulato ormai da anni, con reciproco beneficio, una funzione associata fondamentale, ossia quella dell'istruzione. Peraltro il modello rappresentato dal Comprensivo, con le professionalità presenti, le relazioni fra gli istituti scolastici, l'equilibrio che le varie sfaccettature del sistema locale compongono, è ottimale in ogni sua parte e come tale deve essere preservato. Noi siamo per l'autonomia di ciascuno dei tre Comprensivi esistenti, ricordando che già attraverso la scelta che ha portato alla costituzione dei Comprensivi, c'è stato un lungo lavoro di approfondimento e di strutturazione di un'identità territoriale improntata alla coesione e alla creazione di una rete territoriale, ben costruita, equilibrata ed articolata».

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volterra