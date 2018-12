Abc Castelfiorentino, l'U20 Elite batte Agliana e si conferma capolista

Nell’ultimo match del 2018 arriva l’acuto casalingo per l’Under 20 Elite che al PalaBetti si impone su Agliana per 96-57 chiudendo il girone di andata da prima della classe.

Partita sempre saldamente in mano ai gialloblu che, guidati da Ticciati e Cantini in fase offensiva (26 e 20 realizzati), conducono per tutti i quaranta minuti grazie ad un’ottima prestazione dell’intero collettivo che non si è fatto sorprendere, dettando il ritmo e non cadendo nella trappola di adeguarsi agli ospiti.

Buonissimo l’avvio dei ragazzi di Ferazzi che nella prima frazione mettono a segno 28 punti superando già al 10′ la doppia cifra di vantaggio (28-16). Nel secondo parziale l’allungo castellano prosegue, pur con Agliana che cerca di restare in scia: si va al riposo lungo sul 55-36. Nella ripresa, con la gara ormai incanalata, i gialloblu devono soltanto amministrare il vantaggio accumulato, cosa che riescono a fare senza particolari problemi divenendo ben presto irraggiungibili.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALL. AGLIANA 2000 96-57

Parziali: 28-16, 27-20, 15-5, 26-16

Tabellino: Ticciati 26, Calamassi 14, Meoni 9, Cantini 20, Turini 12, Cicilano 3, Talluri 8, Ciampolini 4, Lime, Lazzeri, Castellacci. All. Ferazzi. Ass. Corbinelli.