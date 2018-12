Mareggiate e vento, allerta meteo gialla su costa e Appennino

Un aumento della pressione sul Mediterraneo centrale porterà da domani un vortice depressionario che attiverà un forte vento di Libeccio sul Tirreno settentrionale che, dalla mattina di domani, venerdì 21 dicembre, interesserà sia i versanti appenninici che la costa e l'arcipelago settentrionali (Elba, Capraia e Gorgona). Dal pomeriggio di domani il mare sarà agitato.

Le province coinvolte sono quelle di Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Per questo la Sala operativa permanente della Regione ha emesso un codice giallo, valido a partire dalle 10 e fino alla mezzanotte di venerdì. In particolare le zone di allerta sono la Romagna toscana, la Valle dell'Arno e del Serchio in prossimità della costa, le isole Elba, Gorgona e Capraia, la Versilia.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

