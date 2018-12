Matteo Franconi lancia la campagna di ascolto dei cittadini

Sabato 22 dicembre alle 11, nella sede del comitato elettorale, in via Roma 36 a Pontedera, il candidato alle primarie del centrosinistra Matteo Franconi presenterà la campagna d'ascolto dei cittadini. Un sistema studiato per venire a conoscenza delle criticità dei residenti sul territorio comunale, sia in città che nelle frazioni. Attraverso alcune cartoline da compilare, per i cittadini sarà possibile comunicare direttamente con Matteo Franconi, candidato sindaco per il Partito Democratico alle elezioni del prossimo 26 maggio. Durante la conferenza stampa la campagna d'ascolto verrà illustrata nel dettaglio.

