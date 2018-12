‘Mercatale’, tante idee gastronomiche da mettere sotto l’albero di Natale

Arriva sabato e torna il Mercatale, in piazza della Vittoria, a Empoli dalle 9 alle 13. Un’occasione per scoprire il mercato dei prodotti agroalimentari del territorio, della Toscana e non solo. Merce scelta con cura con l’obiettivo di proporre l’eccellenza.

In questo periodo ci sono tanti prodotti di qualità, tante idee per il pranzo di Natale, ma anche spunti “gustosi” per regalare un prodotto genuino.

Una visita al Mercatale, è infatti, l’occasione per fare un regalo per tutte le tasche, dall’acquisto di un singolo prodotto o per realizzare un cesto di prelibatezze toscane.

I prodotti di questa edizione prenatalizia: carni di manzo, maiale, conigli, cotechino di Cinta Senese, lenticchie biologiche, arance, clementine e limoni biologici, kiwi biologici.

Non potrà mancare una carrellata di dolci natalizi: panettoni, panforti, cavallucci, ricciarelli.

Infine olio extra vergine di oliva, vini di qualità, miele biologico, pasta, formaggi, uova, frutta e ortaggi, succhi e confetture di frutta.

Nell’area esterna anche stavolta abeti, agrifogli, stelle di natale e ciclamini.

Il prossimo Mercatale si svolgerà nell’ultimo sabato dell’anno, il 29 dicembre.

VIABILITÀ - In questo periodo, vista la presenza all’interno di piazza della Vittoria delle casine di Natale, il Mercatale si svolgerà nel tratto della piazza che va da Via Tinto da Battifolle a Via Fratelli Rosselli. Dalla mezzanotte del sabato lungo quel tratto, per l’allestimento del Mercatale è previsto divieto di transito e divieto di sosta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli