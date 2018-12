Migliorini sostituito dalla polizia municipale di Cascina: "Ceccardi ha liquidato con due parole"

Dopo quasi due anni cambio al vertice della Polizia Municipale del Comune di Cascina. E’ quanto annuncia l’attuale comandante Paolo Migliorini, il quale dichiara “Ho appreso la notizia in via confidenziale da un impiegato del Comune. Né il sindaco, né alcun altro amministratore ha avuto il coraggio di avvisarmi guardandomi negli occhi, dopo quasi due anni di lavoro che hanno portato Cascina, per risultati sul territorio, seconda solamente a Pisa capoluogo. Non starò ad elencare le operazioni antidroga, gli arresti, gli sgomberi di appartamenti e aree degradate (anche in altri comuni della provincia), i sequestri penali ed amministrativi, né tutte le altre attività svolte dai miei meravigliosi donne e uomini della Polizia Municipale, perché sotto gli occhi di tutti e non suscettibili di essere messe in discussione. Abbiamo raggiunto il 100% degli obbiettivi impostici dalla amministrazione comunale, come riconosciuto ufficialmente dall’apposito Nucleo di Valutazione, ma si vede che non bastava. La sindaca, raggiunta telefonicamente subito dopo lo sgombero del campo nomadi di via del Nugolaio, mi ha laconicamente confermato l’intenzione di avvicendare il Comando, liquidando peraltro la questione con due parole, senza motivazione. Pare che il provvedimento fosse nell’aria da tempo. Da parte mia ho giurato fedeltà alla Repubblica ben quattro volte con tre diverse divise. E il Comune di Cascina fa parte della Repubblica Italiana. Penso perciò di avere terminato l’opera di soccorso tanto reclamata ad inizio anno 2017 da questi stessi amministratori, quando mi pregarono di trasferirmi da Pisa ove ricoprivo l’incarico di Vice Comandante, ingaggiando anche un lungo braccio di ferro con l’allora sindaco Filippeschi. Credo sia giunta l’ora dell’avvento del cosiddetto “utile idiota” che proceda sulle linee tracciate da chi è preposto al governo di questa città. Ho sempre ritenuto di svolgere un “servizio” ai e per i cittadini e mai di esercitare un potere al servizio di altri poteri. Spero in futuro di poter offrire la mia esperienza e capacità professionale a realtà più stimolanti e bisognose di gente che lavori con abnegazione e spirito di servizio.

Voglio ringraziare tutti i colleghi del Corpo di Polizia Municipale di Cascina che con professionalità hanno contribuito al raggiungimento di risultati operativi mai visti negli anni precedenti e mi hanno permesso di vivere una esperienza umana e professionale tra le migliori della mia carriera. Auguro inoltre buon lavoro al mio successore”.

Come osservato anche nell'albo pretorio del Comune di Cascina, è giunto il momento dell'arrivo al comando di via Comaschi di Paola Rosellini, attuale responsabile della Struttura Sviluppo Economico Polizia Amministrativa – Attività Produttive/Marketing/Eventi promozionali/SUAP, come si evince dal curriculum pubblicato sul sito del Comune di Cascina. Già vigile urbano a Fauglia nel 1994, ha conseguito la laurea triennale in scienze politiche.

