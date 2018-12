Multicons e Servizi Toscani donano alimenti al gattile di Empoli e aiuteranno nelle polizie

Per le prossime festività i dipendenti ed i soci del consorzio Multicons e della cooperativa sociale Servizi Toscani di Montelupo Fiorentino hanno deciso di non scambiarsi i regali, ma di aiutare il gattile di Empoli che un mese fa aveva lanciato un grido di aiuto.I dipendenti hanno deciso di donare, dopo un incontro con i responsabili della struttura, prodotti per le pulizie ed alimenti per i gatti, ospiti dell’Associazione Aristogatti.

Il Cda di Servizi Toscani, presidente Stefano Mugnaini, ha raddoppiato quanto acquistato dai dipendenti e venerdì 21 dicembre alle 11 i prodotti saranno consegnati ai responsabili della struttura. Inoltre la Servizi Toscani metterà a disposizione del “gattile” di Empoli, una persona che settimanalmente aiuterà, gratuitamente, i volontari nelle pulizie.

Fonte: Multicons e Servizi Toscani

