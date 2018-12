Muore il maestro Lanciotto Casseri: Ponte di Serravalle in lutto

La comunità di Ponte di Serravalle è in lutto per la scomparsa di Lanciotto Casseri che si è spento la scorsa notte all’età di 93 anni. Casseri era un personaggio molto conosciuto ed amato a Ponte dove risiedeva, ma anche in tutto il territorio comunale. Maestro elementare alla Scuola Guglielmo Morosi (oggi “Casa delle Culture Don Aldo Pacini”) negli anni difficili del dopoguerra, si prodigava verso i suoi alunni anche donando il materiale scolastico quando non potevano permetterselo.

“Un grande esempio per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo come insegnante” - ha dichiarato l’Assessore Maurizio Bruschi. “Se ne va un pezzo di storia del nostro territorio” - conclude Bruschi - “ma soprattutto una persona che era sempre pronta ad aiutare il prossimo”. “Ci ha insegnato il rispetto verso gli altri ed il senso del dovere” - ha dichiarato il minore dei suoi tre figli Aldo - “un vero esempio per me e per la mia famiglia”.Molto religioso e devoto di Padre Pio, Casseri è stato per molti anni responsabile del Patronato, Presidente del seggio elettorale di Ponte di Serravalle e molto spesso anche giurato nei processi presso il tribunale di Firenze. I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 10 nella Chiesa di Ponte di Serravalle.

