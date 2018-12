Museo degli Innocenti, visite a misura di famiglia

Una giornata ricca di occasioni per scoprire il patrimonio di arte, storia e memorie custodite al Museo degli Innocenti. Sabato 22 dicembre, alle 16 e alle 17.30, doppio appuntamento con la visita per famiglie per un viaggio appassionante fatto di opere d’arte, oggetti, biografie, foto digitalizzate e video, che narrano la storia e il presente dell’Istituto e 600 anni di accoglienza e promozione dei diritti dei bambini.

L’appuntamento è in collaborazione con Mukki. L’attività è indicata per tutta la famiglia, i partecipanti verranno catapultati in un entusiasmante percorso negli spazi del Museo dove come dei piccoli investigatori indagheranno le opere alla ricerca di dettagli nascosti. La visita/laboratorio ha un costo di 5 euro a persona sopra i 6 anni, gratuito l’ingresso al Museo. Prenotazione consigliata a labottegadeiragazzi@istitutodeglinnocenti.it; ai partecipanti saranno offerti i gadget Mukki e il kit di "Abbiamo a cuore".

Il Museo degli Innocenti è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, la biglietteria chiude alle 18.30; resterà chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio. Informazioni al numero 055 2037308, tutte le attività in programma sono consultabili sul sito www.museodeglinnocenti.it.

Fonte: Ufficio Stampa

