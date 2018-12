Natale, cena di auguri del U.S. Poggibonsi

Lunedì 17 dicembre si è svolta la tradizionale cena degli auguri del U.S. Poggibonsi che ha coinvolto, oltre tutta la prima squadra ed i dirigenti, anche i ragazzi e le famiglie del settore giovanile.

La serata è stata fortemente voluta dalla famiglia D'Aloisio e dalla Tosco Marmi, partner fondamentale del U.S. Poggibonsi, per favorire il clima di aggregazione positiva tra tutti i vari componenti di una società di calcio unita e coesa per raggiungere gli obiettivi stagionali. In particolare, Lorenzo d'Aloisio, oltre che sostenitore della società, ricopre ormai da tempo il ruolo di Presidente onorario del club: insomma, una delle personalità più presenti nella ricostruzione dell' Unione Sportiva Poggibonsi.

È stata l'occasione anche per elogiare tutte le quadre delle categorie del settore giovanile che giungono alla sosta natalizia ai vertici nei loro rispettivi campionati. Tra le fila del U.S. Poggibonsi militano circa 150 giovani, un numero che nell'ultimo anno è lievitato grazie a tutte le professionalità dello staff giallo-rosso.

“Una società come la nostra ha l’esigenza di crescere nella propria casa giovani promesse. Di conseguenza non possiamo prescindere dal settore giovanile. Un plauso particolare a tutti i ragazzi che compongono le nostre squadre giovanili e a tutto lo staff che stanno facendo molto bene: le nostre compagini primeggiano praticamente in tutte le categorie e questo è un grande orgoglio. Credo sia doveroso ringraziare in modo specifico Antonio Galasso che ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario”.

Con l'occasione si rinnovano gli auguri di buon Natale e felice anno nuovo da parte della presidenza e da tutto l'organigramma dei leoni.

