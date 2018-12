Natale in Tramvia, Simone Centinèo stupisce ancora a colpi di dance

Una dichiarazione d'affetto per la tanto amata e odiata tramvia di Firenze: è Natale in Tramvia, il pezzo di Simone Centinèo lanciato quest'oggi, giovedì 20 dicembre, sulle orme del successo della 'Fi-Pi-Li Song'. Con la cassa in quattro e ritmi della migliore eurodance, Centinèo racconta un Natale coi parenti in viaggio sui vagoni che passano da Villa Costanza fino a Careggi, su iniziativa di Gest. Il pezzo ha già raccolto migliaia di visualizzazioni e sicuramente saliranno visto il sentitissimo tema tramvia a Firenze e nell'area metropolitana, proprio nel giorno in cui viene annunciata la linea direzione Bagno a Ripoli.

