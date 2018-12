Una palestra aziendale per i leader dei laser

Mens sana in corpore sano: il gruppo multinazionale El.En., tra le più importanti realtà nel mondo del laser, inaugura domani, venerdì 21 dicembre, alle ore 17, nella sede di Calenzano (Firenze, via Baldanzese 24), un nuovo spazio dedicato al benessere dei dipendenti.

I nuovi ambienti che costituiscono la palestra si sviluppano su 500 mq dotati di attrezzi e macchinari di ultima generazione ed un playgroud indoor, per sfide a due/quattro giocatori a basket e calcio. Ad incorniciare il tutto, gli spettacolari murales realizzati da Ninja, noto street artist del capoluogo toscano, che raccontano il rapporto tra Firenze, la tecnologia ed il futuro, dove la componente umana è elemento di continuità ed unione. Ed è per valorizzare e promuovere l’importanza dei rapporti umani, del confronto e della condivisione che nasce quest’area polivalente all’interno di El.En..

Saranno presenti con Paolo Salvadeo, direttore generale di El.En., Alessio Biagioli, sindaco di Calenzano, Francesco Damiani, ex pugile campione dei pesi massimi versione WBO e allenatore dei pugili italiani alle Olimpiadi di Pechino, Matteo Signani, pugile in attività campione italiano di pesi medi e Giorgio Campanella, ex pugile.

Fonte: Ufficio stampa

