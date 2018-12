Panificio Toscano, solidarietà da 12 consiglieri fiorentini

Sosteniamo la vertenza dei lavoratori di Panificio Toscano e chiediamo a Unicoop di presentarsi al tavolo che si terrà in Prefettura, in quanto committente principale dell'azienda.



Chiediamo a Unicoop di presentarsi al tavolo che si terrà in Prefettura venerdì 21 dicembre per trovare una soluzione alla vicenda che vede coinvolti 11 lavoratori e lavoratrici, sanzionati da Panificio Toscano. I lavoratori ribadiscono la necessità di applicare il contratto collettivo pertinente all'attività effettivamente svolta all’interno dell'azienda .



La vertenza Panificio Toscano va avanti ormai da tempo e l'azienda non ci risulta che, ad oggi, si sia resa disponibile ad andare incontro alle richieste dei lavoratori. Piuttosto ha avviato una procedura disciplinare contro 11 lavoratori di cui 10 iscritti al Si Cobas, che potrebbe portare al loro licenziamento. La “colpa” di questi lavoratori sarebbe quella di aver partecipato ad una manifestazione di protesta alla Coop di Prato e quindi di aver “arrecato grave danno all’immagine” di Panificio Toscano.



Un'azione che ci appare spropositata, che si accanisce contro lavoratori che hanno semplicemente esercitato diritti costituzionalmente garantiti – il diritto di sciopero e il diritto di critica –, ed Unicoop non può ritenersi estranea, essendo il committente principale dell'azienda.



Auspichiamo che Unicoop non voglia avallare questo episodio, che vedrebbe fortemente compromessa la situazione dei lavoratori stessi e che sia quindi presente il 21 dicembre al tavolo in Prefettura con le altre parti interessate.

Adriana Alberici – Firenze riparte a Sinistra

Miriam Amato – Potere al Popolo! Firenze

Marco Bruciati – Buongiorno Livorno

Marco Cannito – Città Diversa (Livorno)

Giovanna Cepparello – Futuro! (Livorno)

Tommaso Fattori – Sì Toscana a Sinistra

Tommaso Grassi – Firenze riparte a Sinistra

Giuseppe Grillotti – Potere al Popolo! Livorno

Alessandro Mazzacca – Potere al Popolo! Livorno

Sandra Pecoretti – Livorno libera

Paolo Sarti – Sì Toscana a Sinistra

Donella Verdi – Firenze riparte a Sinistra

Tutte le notizie di Firenze