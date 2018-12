Paolo Pomponi si ricandida a sindaco

Ieri era arrivato il sostegno del Partito Democratico, poche ore dopo Paolo Pomponi, sindaco di Montaione, ha risposto alla chiamata e ha ufficializzato nella notte la sua candidatura attraverso un messaggio sul suo profilo facebook: "Ho dato la mia disponibilità a ricandidarmi alle prossime elezioni comunali di fine maggio 2019 [...] I montaionesi possono giudicare quello che insieme alla mia meravigliosa squadra siamo riusciti a realizzare in questo mandato amministrativo", scrive Pomponi.

Il sindaco incassa con "orgoglio" il sostegno del partito: "Con grande soddisfazione, e consentitemi di dire con orgoglio, ho ricevuto l'appoggio e il sostegno del Partito Democratico montaionese alla mia ricandidatura".

Sul prossimo mandato: "Posso garantire che se dovessi essere riconfermato Sindaco del mio splendido paese, dove sono nato e cresciuto, l'impegno, la passione, l'amore che io e tutti gli altri amministratori abbiamo messo in questi anni saranno i valori fondanti della nostra attività a servizio della nostra comunità. È stato un grandissimo onore e vorrei poter continuare a lavorare per Montaione, con lo stesso primario obiettivo "per un futuro concreto".

Il sindaco annuncia infine la volontà di chiedere "a tutti coloro che lo vorranno, associazioni o singoli cittadini" di dare il loro contributo alla costruzione di un programma di governo per i prossimi cinque anni.

Tutte le notizie di Montaione