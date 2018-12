Pit Poggibonsi: "Piazza Berlinguer sarà una pesante eredità?"

"E’ uscito il Bando di Gara per l’assegnazione dei lavori in Piazza Berlinguer, spiegano dal Partito Indipendentista Toscano, dove l’apertura delle buste è prevista per il giorno Febbraio 5 Febbraio 2019.

L’importo dei lavori è di circa 842 mila euro e la durata prevista dei lavori è di 300 giorni, circa 10 mesi.

“ Piazza Mazzini dovrebbe essere inaugurata l’8 Gennaio, comunque oltre i termini preventivati a progetto, come possiamo leggere sul cartello esposto al cantiere, inizio lavori 3 Aprile 2018, termine entro 180 giorni, quindi ad Ottobre.

E’ impensabile che una Amministrazione possa pensare di inaugurare un lavoro che durerà oltre 10 mesi proprio poco prima delle elezioni.

Non sappiamo se questa decisione sia per mettere in difficoltà chi prenderà il posto della Giunta Bussagli o se sono talmente sicuri di vincere le elezioni sperando di mettere il prosciutto sugli occhi ai cittadini con i lavori di manutenzione ordinaria che stanno facendo soltanto adesso e delle quali vengono riportati come successi.

Di fatto stanno soltanto facendo normale manutenzione, dalle scuole alle strade.”

Ci sono altre priorità a nostro avviso, dal traffico al rilancio aziendale, alle famiglie che, come possiamo leggere quotidianamente, sono sempre di più quelle in difficoltà."

Partito Indipendentista Toscano

