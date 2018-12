Cuccioli maltrattati e venduti via web con truffa, due denunce

Pubblicizzavano la vendita di cuccioli di razza con tanto di certificati sanitari, il tutto via web. Due uomini campani sono stati fermati e denunciati per la loro attività, scoperta a Ponsacco.

La segnalazione, giunta ai carabinieri di Ponsacco da parte di un informatore scientifico, ha dato il via ad una rapida indagine che ha portato i militari a scoprire l’attività illegale messa in piedi dai due, i quali, attraverso la falsificazione di documenti sanitari, vendevano a ignari clienti cuccioli di cani di razza.

I militari e l’informatore, fingendo interesse per l’acquisto di animali, sono riusciti ad individuare i due uomini e recuperare tre cuccioli di cani, rispettivamente una femmina di razza maltese, un maschio di razza cavalier king, una femmina di razza spitz nana, tutti dell’età stimata un mese e mezzo, privi di microchip, trasportati in bauliere prive di cibo e acqua e stipate nell’autovettura in uso ai due malviventi.

L’operazione, condotta con il supporto di personale del personale del servizio sanitario dell’ASL, ha portato al sequestro della documentazione sanitaria contraffatta, di una somma di denaro pari a circa 700 euro - ritenuta il provento di precedente vendita illegale di un altro cucciolo. I piccoli animali invece sono stati affidati a veterinaria della Valdera.

