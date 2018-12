Raccolta rifiuti Alia, cosa cambia nel Pratese per le Feste

In occasione delle prossime festività, Alia informa di alcune variazioni di servizio in tutti i 7 comuni dell’area pratese.

Raccolta porta a porta

Nelle festività del 25 dicembre 2018 e del 1° gennaio 2019 il ritiro dei rifiuti sarà anticipato secondo il seguente calendario:

A Prato (abitati di Campaccio, Centro Storico, Ciliani, Cilianuzzo, Galceti, Macrolotto Zero, San Paolo, Santa Lucia) e a Carmignano la raccolta di carta e cartone è anticipata a sabato 22 dicembre (anziché martedì 25 dic) e a sabato 29 dicembre (anziché martedì 1° gen);

A Prato (abitati di La Pietà e La Querce) e a Cantagallo, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio la raccolta del rifiuto residuo non differenziabile è anticipata a sabato 22 dicembre (anziché martedì 25 dic) e a sabato 29 dicembre (anziché martedì 1° gen);

A Poggio a Caiano, nella zona B (settimana pari) la raccolta del vetro è anticipata a sabato 22 dicembre (anziché martedì 25 dic) mentre nella zona A (settimana dispari) la raccolta del vetro è anticipata a sabato 29 dicembre (anziché martedì 1° gen);

A Prato (abitati di Iolo, Mezzana, Paperino, Soccorso, Zarini) la raccolta degli imballaggi multimateriale (plastica, metalli, tetrapak, polistirolo) è anticipata a sabato 22 dicembre (anziché martedì 25 dic) e a sabato 29 dicembre (anziché martedì 1° gen);

A Prato (abitati di Badie, Galciana, Grignano, Maliseti, Vergaio)e a Montemurlo la raccolta della frazione organica è anticipata a domenica 23 dicembre (anziché martedì 25 dic) e a domenica 30 dicembre (anziché martedì 1° gen);

Nel Centro Storico di Prato e nel Macrolotto Zero, come comunicato con volantino a tutti i residenti, lunedì 31.12.2018 i rifiuti (frazione organica) vanno esposti anticipatamente tra le 14:00 e le 14:30. La raccolta sarà effettuata nel pomeriggio in modo da non arrecare disturbo agli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale .

Spazzamento strade a Prato

Nel territorio comunale di Prato i servizi di spazzamento saranno regolarmente effettuati, con le uniche eccezioni di martedì 25.12.18 e martedì 01.01.19. Il servizio di spazzamento sarà invece effettuato nel solo Centro Storico (area pedonale).

In piazza San Francesco a Prato, interessata dagli eventi organizzati per San Silvestro, la raccolta rifiuti sarà anticipata al pomeriggio ( come in tutto il centro storico) e sarà fatta una pulizia preventiva della piazza. Ad eventi conclusi, sarà effettuata la pulizia a fondo della piazza e delle strade limitrofe.

Fonte: Alia - ufficio stampa

Tutte le notizie di Prato