Rapina con coltello all'Eurospin di Sovigliana: via un migliaio di euro

È entrato con un coltello nell'Eurospin di via Pietramarina a Sovigliana di Vinci, ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare circa 1000 euro. È accaduto ieri, nel pieno pomeriggio, intornao alle ore 15.30, mentre il supermercato era pieno di clienti. L'uomo, che aveva un cappuccio che gli nascondeva in parte il viso, è riuscito a fuggire via. Sul posto la vigilanza privata e la polizia del Commissariato di Empoli che sta indagando sulla vicenda. Si stanno visionando i filmati delle telecamere presenti sia all'esterno che all'interno dell'esercizio.

