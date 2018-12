Riforma del Terzo settore, a Figline le informazioni utili per le associazioni

Oltre 60 persone, in rappresentanza del mondo dell’associazionismo, hanno preso parte al convegno “La riforma del terzo settore: cosa cambia per le associazioni”, primo evento organizzato dalla neonata associazione “Per Figline Incisa” presieduta da Filippo Neri. Nel salone della Misericordia di Figline, venerdì scorso (14 dicembre) hanno preso la parola due relatori altamente qualificati: il dottor Fabio Lenzi, fondatore e senior partner di IRIS - Idee e Reti per l’Impresa Sociale (nonché consulente in materia di riforma del terzo settore di Cesvot e di molte altre organizzazioni no profit in molte regioni italiane) e il professor John Jonathan Michelon, docente di leadership presso l’Istituto Universitario Sophia.

Proprio il professor Michelon, con l’ausilio di alcune slide, ha ripercorso lo sfaccettato e multiforme mondo dell’associazionismo in Italia, dalla sua nascita ai giorni odierni. Dopodiché il dottor Lenzi si è soffermato lungamente sull’aspetto fiscale della complessa riforma del Terzo Settore, decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.117. Il testo della legge presenta un articolo (il 24-ter) che modifica sostanzialmente alcune disposizioni del relativo codice, cioè del d.lgs. 117/2017.

L’incontro di Figline ha dissipato molti dubbi e allo stesso tempo ha offerto spunti interessanti poiché agli interventi dei due relatori è seguito un dibattito con diverse domande per avere chiarimenti sui vari punti emersi.

Per chi fosse interessato ad avere altre informazioni o avesse bisogno di ulteriori precisazioni sulle tante novità introdotte dal Codice del Terzo Settore, i relatori del convegno di Figline si sono resi disponibili per rispondere alle richieste. Si può scrivere direttamente all’indirizzo email perfiglineincisa@gmail.com

Fonte: Per Figline Incisa

