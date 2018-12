Rotary Club Pisa, la guida passa al commercialista Sandro Sgalippa

Il commercialista Sandro Sgalippa è stato eletto presidente per l’annata 2020-2021 del Rotary Club Pisa, attualmente presieduto dal dottor Tommaso Strambi, responsabile della redazione Attualità di Qn-Quotidiano nazionale.

Insieme al dottor Sandro Sgalippa, nel corso dell’assemblea che si si è svolta mercoledì, i soci del Rotary Club di Pisa hanno eletto anche il consiglio direttivo che affiancherà il professor Gino Dini, già designato a guidare il più antico e prestigioso Club cittadino a partire dal prossimo mese di luglio per l’annata 2019-2020. Di tale consiglio faranno parte, oltre a Sandro Sgalippa e Tommaso Strambi in qualità rispettivamente di presidente eletto e past president, il dottor Gianluca De Felice e il professor Marco Santochi (vicepresidenti), il dottor Tommaso Menchini Fanbris (segretario), il dottor Andrea Mattolini (tesoriere), il dottor Tommaso Fabbrini (prefetto), il dottor Aurelio Costa e il dottor Michele Froli (consiglieri).

Vale la pena ricordare che il Rotary Club Pisa, che è stato fondato nel 1934, organizza annualmente, da più di mezzo secolo, insieme all’Università e a un’apposita Fondazione, di cui fanno parte tutti i Rotary d’Italia, il premio internazionale “Galileo Galilei”. Ideato dal professor Tristano Bolelli, illustre docente di glottologia e vice direttore della Scuola Normale. E a Tristano Bolelli e Luciano Lischi - editore e animatore culturale pisano -, è dedicata la strenna natalizia del Rotary Pisa. Un pamphlet, a tiratura limitata, che è stato presentato in occasione della Festa degli Auguri del Rotary Club Pisa e che è già un must del Natale 2018.

“A Pisa con amore… - scrive nella prefazione il presidente Strambi - racconta un amore viscerale che però non obnubila la mente, travolto dalla passione, ma anzi che, proprio per questo, è capace di coglierne i difetti e sottolinearli non per criticare e distruggere, ma per spronarci ad amare ancora di più la nostra meravigliosa città”. “E’ la riflessione – conclude Strambi – di uno ‘straniero’ che ci invita a gettare lo sguardo oltre il muro della diffidenza, della critica fine a se stessa. Nel cogliere i difetti con l’animo dell’innamorato Bolelli ci aiuta a spostare la prospettiva sulle potenzialità della città. Ci stimola a reagire, per scrollarci di dosso l’endemica indolenza al fine di tornare a solcare i mari della modernità con l’entusiasmo, la passione e la forza dei naviganti di un tempo”.

Fonte: Rotary Club Pisa

