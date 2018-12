Saggio di Natale dei corsi di pianoforte al Calasanzio di Empoli

Questo pomeriggio alle 18.00 presso l'Aula Magna dell'Istituto Calasanzio di Empoli si terrà il saggio di pianoforte di Natale, organizzato dalla Fondazione Calasanzio, che anche quest'anno ha promosso numerosi corsi pomeridiani rivolti ai ragazzi del nostro territorio. Infatti la Fondazione Calasanzio con l'Associazione Culturale e Sportiva Calasanzio Onlus presentano corsi di pianoforte, di teatro, di lingua greca e latina, di canto, di chitarra, di calcio a cinque oltre ad aver riattivato il tanto amato oratorio con il nuovissimo e multifunzionale campo polivalente. Per l'occasione pertanto alcuni alunni dell'Istituto Calasanzio, seguiti dal M° Damiano Paci si esibiranno al pianoforte: Gianni Zhu interpreterà alcuni brani di Bastien, Andrea Benvenuti e Gherardo Campori suoneranno musiche di Pauline Hall e Marco Nencioni che suonerà invece pezzi di Emonts e Dvořák. Sarà un momento di partecipazione e soddisfazione per i ragazzi, per le famiglie, per gli insegnanti, sarà un momento di affettuosa convivialità, proprio come porta con sé il Natale, ormai veramente alle porte.

Fonte: Istituto Calasanzio - ufficio stampa

