Per Santo Stefano nuovo concerto della Corale Certaldese

Mercoledì 26 dicembre alle ore 17 nella chiesa dei SS. Jacopo e Filippo in Certaldo Alto si terrà “Gloria in cielo”, un concerto organizzato dalla Corale Certaldese in collaborazione con il coro della Parrocchia dei SS. Jacopo e Stefano a Gambassi Terme ed il coro della Parrocchia di San Tommaso Apostolo a Certaldo. Direttore: Francesco Marchetti, Soprano: Martina Barreca, Organo: Nicoletta Cantini, Flauto: Martina Fondati, Violoncello: Anna Labella, Tenore: Francesco Marchetti, Violino: Gabriele Centorbi.

L’ingresso è libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

