Sfondano vetrina di sala slot e rubano 8mila euro: caccia ai rapinatori

Con una Jeep Renegade rubata a Pisa hanno sfondato la vetrina di una sala slot a Viareggio, lungo la via Aurelia. Hanno preso 8mila euro e sono scappati con la stessa auto che hanno in seguito abbandonato e dato alle fiamme. È successo alle 23 di ieri, mercoledì 19 dicembre. I rapinatori erano armati di mazze di legno e con il volto coperto da un passamontagna. I carabinieri del Norm di Viareggio assieme alla squadra scientifica si è messa all'opera per ottenere indizi sulla rapina, ma i banditi non hanno lasciato impronte digitali poiché indossavano guanti.

