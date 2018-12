Si dalla giunta alle opere di urbanizzazione a La Torricella, nella frazione di Montagnana

La giunta di Montespertoli ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in località La Torricella, nella frazione di Montagnana. Si tratta di un intervento che rientrava negli oneri di urbanizzazione della lottizzazione di quell'area e che sarebbe dovuto essere realizzato dalla società La Torricella di Toscana srl, a seguito del contratto stipulato con il Comune di Montespertoli che impegnava l'azienda alla realizzazione di tali opere.

Un impegno mai portato fino in fondo dalla ditta e che ha costretto l'amministrazione comunale ad avvalersi dell'escussione della polizza fideiussoria nei confronti dell'azienda. Una polizza che ha consentito al Comune di finanziare i lavori con 55mila euro.

Per quanto riguarda l'opera di riqualificazione, gli interventi consentiranno la riasfaltatura in via Pacinotti e largo Newton, l'eliminazione dell'avvallamento presente in largo Newton e il relativo risanamento della massicciata stradale, la realizzazione di una piccola zona pavimentata con masselli autobloccanti tra largo Newton e via Volterrana Nord, da adibire a zona per l'attesa dello scuolabus, il rifacimento della segnaletica orizzontale, con gli stalli di sosta, la striscia di mezzeria, i margini della strada, gli attraversamenti pedonali e gli stop.

Inoltre, sarà realizzata la segnaletica verticale per regolare gli stalli di sosta, gli attraversamenti pedonali, lo stop, i posti riservati per disabili e i divieti di sosta per l'indicazione del giorno in cui viene svolto lo spazzamento delle strade. Verrà poi completata la pavimentazione in masselli autobloccanti del percorso presente all'interno dell'area verde e della piazzetta pedonale lungo via Pacinotti. Saranno installate nuove panchine, cestini e un gioco attrezzato per bambini.

Infine, il progetto prevede la realizzazione del tratto di fognatura per il collegamento dei reflui dell'attuale depuratore, alla fognatura nera presente in centro strada, e la piantumazione di essenze arboree nell'area verde adiacente a largo Newton e via Pacinotti.

“Questi interventi di urbanizzazione arrivano con del ritardo. Un ritardo che dentro una lottizzazione del genere causa tanti disagi - spiega l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Montespertoli, Mauro Mucciarelli - Finalmente, possiamo dire che da qualche anno le modifiche da noi volute alle convenzioni non generano più situazioni di stallo di questo tipo. Ovviamente, resta da risolvere tutto il precedente e una delle eredità del passato è appunto la lottizzazione della zona La Torricella. La recente acquisizione a patrimonio dell'area e l'escussione della polizza fideiussoria ci permettono di andare a sanare tutto quello per cui i residenti avevano già provveduto a pagare al costruttore: le opere di urbanizzazione”.

Sempre per quanto riguarda la messa a dimora delle piante, sabato 22 dicembre presso i giardini pubblici di via Pacinotti, si terrà l'iniziativa del circolo Arci di Montagnana “Adotta un albero”. A partire dalle ore 15, saranno piantumati nuovi alberi, grazie al contributo dell'Amministrazione comunale, che potranno essere adottati da chiunque lo voglia. Al termine dell'iniziativa, si terrà un rinfresco per festeggiare insieme il Natale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

