Società Vbc Arnopolis, i complimenti della dirigenza

La Società Vbc Arnopolis esprime grande soddisfazione per i risultati fino a oggi raggiunti dalle squadre giovanili, in quanto 3 squadre su 4 quattro, che hanno partecipato ai campionati Under 16F e Under 18F, hanno superato il turno con una giornata di anticipo ed accedono alla seconda fase. L'unica che non ci è riuscita è la Under 16FA che ha presentato tutte ragazze 2004/2005/2006 che, con l'esperienza acquisita, avranno modo di fare sicuramente bene nella Under 16 delle prossima stagione: "Bravissime tutte le ragazze e lo staff tecnico".

Fonte: ufficio stampa

