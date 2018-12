Tombola e brindisi con la Terza Età a Pontedera

Un pomeriggio di festa dedicato alla Terza Eta' e alle associazioni che a questo mondo dedicano tempo ed energie, avrà luogo venerdì 21 dicembre a partire dalle ore 16, nell'accogliente cornice della Casa albergo Bertelli in via De Gasperi.

Il programma prevede prima una tombola a premi organizzata da Auser e a seguire un brindisi augurale ed un rinfresco offerto dalla Cooperativa sociale Pontedera Assistenza che gestisce la casa albergo. All'iniziativa prenderanno parte anche il Sindaco di Pontedera Simone Millozzi e l'assessore alle politiche sociali Marco Cecchi.

"La città di Pontedera negli anni -spiega Marco Cecchi- ha garantito accanto ai presidi socio-sanitari dedicati agli anziani non autosufficienti (case di riposo e centri diurni), anche un sistema di spazi e servizi dedicati alla socializzazione, alla prossimità nella vita quotidiana e allo svago della popolazione anziana. In questa direzione vanno le pratiche agricole degli Orti del Romito, le attività didattiche dell'Universita' della Terza Eta' in via della Stazione Vecchia, i soggiorni estivi in tutta Italia e le iniziative di aggregazione organizzate da Auser presso il Centro Sociale di Via Morandi. Ma penso anche alla condivisione abitativa praticata alla Casa albergo Bertelli e alla rete dei servizi di assistenza fiscale ( e non solo) messa in piedi dai Sindacati dei pensionati. Il brindisi di buone feste di venerdì è un appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, per mettere insieme tutte queste belle realtà della città di Pontedera, una forte rete di servizi da far crescere e conoscere ancora di più ."

Fonte: Ufficio Stampa

