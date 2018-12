Buongiorno oggi ringrazio la signora Antonella che mi ha già inviato due ricette che sul gruppo di facebook hanno ottenuto un buon successo. Questa volta mi ha mandato la ricetta di un dolce classico ma senza uova, né latte e mi ha concesso anche la foto della torta.

Questa è una torta classica che voi potete farcire a piacere una volta che l'avete tolta dal forno dividendola in due parte e spalmando una marmellata o crema di cioccolata. Antonella ha deciso di fare questa torta e di portarla in radio e per questo le siamo grati, non arriverà a domani.

Questa torta può essere fatta anche per persone celiache, dovete solo sostituire la farina di grano con quella di riso. E' una torta che può essere preparata per persone vegane in quanto non ha prodotti che derivano da animali come il latte, burro e uova.

Torta senza uova e latte

Ingredienti

250 ml di acqua

250 gr di farina

40 ml d'olio di semi

150 gr di zucchero a velo

1 limone

1 bustina di lievito da dolci

Preparazione

versate la farina in una ciotola poi lo zucchero a velo, il lievito e la scorza di un limone grattugiato non amalgamate. Scaldate leggermente l'acqua spegnete il fuoco e aggiungete l'olio di semi ed emulsionate con la frusta elettrica e poi aggiungete il resto degli ingredienti, emulsionate ancora con la frusta elettrica per ottenere un composto abbastanza liquido senza grumi, per ultimo aggiungere metà del limone spremuto e emulsionate di nuovo (se il limone è piccolo utilizzate tutto il succo). Versate il contenuto in una teglia di 22 cm foderata con carta da forno, fate cuocere a forno preriscaldato per 40 minuti a 160 gradi. Una volta tolta dal forno lasciatela intiepidire, tagliatela a metà e farcite a piacere un disco poi richiudete con l'altro e spolverizzate con lo zucchero a velo. Antonella in genere farcisce con la marmellata o la cioccolata da spalmare come la Nutella (mi ha detto che la riscalda un pochino per spalmarla meglio). Poi richiudete con l'altro disco e spolverizzate con lo zucchero a velo. Questa può essere una torta anche per celiaci utilizzando al posto della farina di grano quella di riso, va bene anche per le persone vegane dal momento che non ci sono derivati da animali.

Antonella