Il Trofeo 'Venio Mancini' assegna i primi titoli della stagione calcistica UISP

Grande pomeriggio di sport e solidarietà sabato 22 dicembre allo stadio "Carlo Castellani" di Montelupo Fiorentino, quando verranno assegnati i primi titoli ufficiali della stagione amatoriale del Calcio Uisp Empoli Valdelsa. In un’atmosfera tipicamente natalizia, andrà in scena l’ultimo atto del “3° Trofeo Venio Mancini”, il torneo dedicato alla memoria del presidente che ha guidato per oltre venti anni il Comitato di Via XI Febbraio.

Particolarmente suggestiva la sfida tra le due contendenti, giunte a disputarsi il titolo nella finalissima di Montelupo. Si tratta infatti della gara tra la Sesa di mister Moreno Gaini, sconfitta dall’Agraria Ercolani nella finalissima di un anno fa disputata a Cerreto Guidi, e il Vitolini di Alano Galligani, capace di eliminare in semifinale proprio i vincitori della precedente edizione. Il prestigioso “derby del Montalbano” tra Sesa e Vitolini sarà preceduto dal match valido per la finale della Coppa D’Autunno, sorta di “spin-off” del “Venio Mancini”, tra Casa Culturale Pinocchio e CDP Sovigliana Vintage.

Un vero e proprio remake della finale di Coppa Amatori del giugno scorso che, al Castellani di Empoli, vide il successo ai rigori dei vinciani di mister Maestrelli nei confronti dei samminiatesi guidati da Sandro Dinice. Alla vigilia delle festività natalizie e della sosta dei campionati, il pomeriggio montelupino sarà anche l’occasione per vivere un prezioso momento di sport e solidarietà. Il ricavato dell’iniziativa della Uisp Empoli Valdelsa sarà infatti devoluto all’associazione onlus empolese Astro nell’ambito del progetto di realizzazione del reparto di oncologia estetica all’interno del Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

La rassegna, pensata per onorare la memoria di Venio Mancini, è iniziata a settembre con la partecipazione di 16 società sportive e vedrà il suo epilogo sabato pomeriggio al Castellani di Montelupo Fiorentino. Si comincia alle 14,00 con la finale della Coppa D’Autunno, a seguire la sfida Sesa-Vitolini che assegnerà il primo trofeo ufficiale della stagione calcistica amatoriale.

Fonte: Struttura Attività Calcio UISP Empolese – Valdelsa

