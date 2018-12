Ugo Dighero racconta una favola per San Silvestro

Come da tradizione ecco lo spettacolo di San Silvestro al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

E come da tradizione sarà un comico a intrattenere il pubblico per l’ultima sera dell’anno, per accogliere il 2019 con una bella risata. Protagonista assoluto lunedì 31 dicembre sarà Ugo Dighero che presenterà il suo spettacolo "...ma mai nessuno la baciò sulla bocca" (infausto destino della bella addormentata) di Ugo Dighero, Merco Melloni, Stefano Benni.

Finalmente uno spettacolo che dirà tutta la verità, solo la verità, soprattutto la verità!

Dighero, solo in scena, affronterà camaleonticamente alcuni grandi temi del vivere: Dio esiste? E se facessimo a meno del denaro? E se il Principe Azzurro non l’avesse baciata sulla bocca? Pino il muratore sfiderà Kierkegaard e Socrate analizzando uno dei grandi misteri dell’uomo. Inoltre: perché la FIAT non ha mai costruito la 129

La risposta è lì a portata di mano. Un divertentissimo caleidoscopico percorso per attore acrobata.

Per questo spettacolo i prezzi dei biglietti sono: platea e palchi 6/11 1°e2° ordine 30€; rimanenti palchi 1°e 2° ordine e palchi 3° ordine 26€; loggione 12€.

Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti.

Per gli studenti delle università in possesso della carta “Studente della Toscana” biglietto ridotto 8€. Riduzioni riservate agli under 30 con “Biglietto futuro”.

Gli studenti delle scuole superiori di Castelfiorentino avranno un biglietto omaggio ogni 4 acquistati

Riduzioni riservate agli under 26 e gli over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione.

Le riduzioni non sono cumulabili.

La prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della stagione è in corso presso la biglietteria del teatro tutti i martedì e giovedì (ore 17.00-19.00) e il sabato (ore 9.30-12.30 e 16.00-19.00).

Prevendita aperta anche presso Giallo Mare Minimal Teatro (via Paolo Veronese 10- Empoli tel 0571/81629-83758) dal lunedì al venerdì orario 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento.

Diritti di prevendita 1€.

Il programma della stagione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatrocastelfiorentino.it e sulla pagina Facebook Teatro Del Popolo Castelfiorentino.

Per informazioni Teatro del Popolo 0571 633482 e Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629-83758, info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

