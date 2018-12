Violenza verso i genitori e la compagna: arrestato 29enne

Ieri mattina i carabinieri di Certaldo hanno arrestato Erik Piras, 29enne, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Firenze per i reati di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti dei familiari e della compagna dal 2017.

Il ragazzo, con precedenti specifici, sin dal 2017, anche a causa del suo stato di tossicodipendenza conclamata, era diventato molto aggressivo nei confronti dei genitori che sempre più spesso, anche in conseguenza di litigi per futili motivi, erano diventati oggetto di minacce e violenze, spesso brutali. Negli due ultimi anni, infatti, i carabinieri erano dovuti intervenire più volte presso la sua abitazione su richiesta dei genitori e, talvolta, anche della compagna.

Offese e umiliazioni ripetute nel tempo, sempre all’interno delle mura domestiche, tutte refertate dai militari e corredate da certificazioni mediche con prognosi anche di 10 giorni. La passione per i coltelli e le minacce di farne uso avevano costretto tutti i familiari e la compagna a vivere in un regime di terrore e in uno stato di soggezione psicologica e di timore.

Tutto questo è sfociato in una richiesta di custodia cautelare fatta dal P.M. Dottor Pestelli e accolta dal G.I.P. Zatini. L’uomo è stato quindi arrestato a Empoli e tradotto presso il carcere di Sollicciano

Fonte: Ufficio Stampa

