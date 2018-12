Un albero di Natale in ogni frazione: il 'regalo' della Pubblica Assistenza di Montopoli

Il consiglio direttivo della Pubblica Assistenza di Montopoli per questo Natale 2018 ha deciso di installare 6 abeti addobbati ad albero di Natale, uno per ogni frazione del comune di Montopoli ed uno aggiuntivo, simbolico, all’ingresso della sede di via Mattei.

Le parole del presidente Ceccarelli: "VI ABBIAMO PORTATO I NOSTRI AUGURI. Per ringraziarvi della fiducia che ci accordate ogni giorno, per ricordarVi che siamo costantemente al vostro fianco, abbiamo deciso di portare i nostri AUGURI in ogni frazione del comune".

Fonte: PA MONTOPOLI

