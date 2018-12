Muore l'imprenditore Alberto Nuti

Santa Maria a Monte in lutto. È morto ieri mattina a causa di un malore improvviso Alberto Nuti, imprenditore del settore calzaturiero, in pensione da tempo. Era molto conosciuto in città. Aveva ereditato dal padre e dallo zio il calzaturificio 'La Penna Azzurra' e aveva collaborato anche con grandi firme della moda. Lascia la moglie Melissa e la figlia Alice di 8 anni. I soccorsi hanno tentato di rianimarlo per oltre un'ora,ma purtroppo non c'è stato niente da fare. I funerali si terranno domani alle 9.30 nella chiesa della Collegiata.

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte