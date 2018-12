I carabinieri di Empoli, ieri sera, sono intervenuti in località Molin Nuovo dove un uomo di 80 anni, nel rincasare, aveva trovato tre uomini che stavano perpetrando un furto nella sua abitazione. I ladri, appena l’uomo è rientrato, lo hanno minacciato con un seghetto per potare (di proprietà della vittima) e si sono fatti consegnare circa 1000 euro in contanti per poi allontanarsi a piedi. Le indagini sono in corso.

