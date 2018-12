Al Museo sotto le feste, le proposte dell'Università

Si muovono fra tradizione e divulgazione le proposte del Sistema Museale dell’Università di Firenze per il periodo delle festività natalizie. Fino a domenica 6 gennaio sono in programma, ogni fine settimana, visite guidate, gratuite ma su prenotazione, allo storico presepe di Villa La Quiete (via di Boldrone, 2), importante testimonianza artistica dell’attività scultorea di artigiani toscani della prima metà del XVIII secolo, che si rifacevano ai presepi napoletani (in allegato un dettaglio del presepe). Le visite proseguiranno, all’interno del complesso, nell’esposizione “Da Botticelli a Foggini. Percorsi di arte fiorentina a Villa La Quiete” che consente di conoscere la Villa, il suo patrimonio artistico e le figure storiche che vi hanno vissuto. Tra le opere da ammirare alcune pale d’altare cinquecentesche come l’Incoronazione della Vergine e santi, di Sandro Botticelli e bottega, e la Madonna con Bambino e Santi, di Ridolfo del Ghirlandaio e Michele Tosini. Dopo il Natale, visite guidate per grandi e piccini per conoscere le “Storie di popoli lontani” ad Antropologia, giovedì 27 dicembre (ore 10.30 – via del Proconsolo, 12), le “Storie da brivido alla Specola”, con gli animali feroci di Zoologia, venerdì 28 dicembre (ore 10.30 – via Romana, 17) e le “Storie di fossili e mammut” a Paleontologia, sabato 29 dicembre (ore 10.30 – via La Pira, 4). Gli appuntamenti, su prenotazione, prevedono attività e animazioni per i bambini.

-Visite guidate su prenotazione

Il presepe di Villa La Quiete e l’esposizione “Da Botticelli a Foggini. Percorsi di arte fiorentina”

Via di Boldrone, 2 - Firenze

Sabato 5 gennaio, ore 14.30 - Domenica 6 gennaio, ore 11.00

Le visite (durata un’ora e mezza) sono gratuite;

prenotazione obbligatoria tel. 055-2756444 (ore 9-13), e-mail: edumsn@unifi.it

“Storie di popoli lontani” giovedì 27 dicembre (ore 10.30 – Antropologia, via del Proconsolo, 12)

“Storie da brivido alla Specola” venerdì 28 dicembre (ore 10.30 – Zoologia-La Specola, via Romana, 17)

“Storie di fossili e mammut” sabato 29 dicembre (ore 10.30 – Paleontologia, via La Pira, 4).

prenotazione obbligatoria tel. 055-2756444 (ore 9-13), e-mail: edumsn@unifi.it

Fonte: Università degli Studi di Firenze

