Arriverà Lucca e l’Abc Castelfiorentino organizzerà nuovamente il Teddy Bear Toss

Chiudiamo l’anno solare con un altro big match: Abc Solettificio Manetti-Cmb Junior Lucca.

Una partita di cartello, una gara da sempre sentitissima da entrambe le parti. Una battaglia tra due delle formazioni più accreditate del campionato di C Gold che metterà in palio punti davvero pesanti per l’alta classifica.

Arriverà a Castelfiorentino una squadra che, in quanto a nomi, si presenta da sola: Zita, Romano, Barsanti, Tessitori, Nesi, soltanto per citarne alcuni. Un roster di grandissima esperienza a cui, come se il talento non bastasse, si è recentemente unito un regista di altra categoria, Tommaso Tempestini.

Una partita che non ha bisogno di tanti preamboli perché i valori sul parquet saranno altissimi. E in tribuna, come da tradizione, il campanilismo si farà sentire concorrendo a rendere questo match uno tra i più attesi della regular season. Perché in campo, oltre al talento di due ottime squadre, ci sarà un pezzo di storia del basket toscano.

Per l’occasione l’Abc ha inoltre deciso di organizzare nuovamente il Teddy Bear Toss, l’iniziativa benefica importata dall’America in cui, al primo canestro della partita, il pubblico lancerà in campo dei peluches che poi saranno raccolti e donati in beneficenza alle associazioni del territorio che si occupano di bambini malati o meno fortunati. Pensiamo che questo piccolo ma simbolico gesto rappresenti il modo migliore, da parte nostra, per augurare a tutti un Felice e Sereno Natale.

Insomma, un motivo in più per non mancare domenica al PalaBetti e per venire carichi di peluches!

