Assunti tre agenti per la polizia municipale di Montecatini

Il Comune di Montecatini rende noto di aver provveduto all'assunzione di tre agenti di Polizia Municipale che andranno a rinforzare l'organico a disposizione del comandante Domenico Gatto.

Si tratta di Manrico Cecchini, Augusto Menconi e Andrea Baroni (in foto col sindaco Bellandi, il vicesindaco Rucco e il comandante Gatto).

Nella prima settimana di gennaio sarà bandita anche una selezione (per mobilità volontaria) per l'assunzione di altri agenti, fino a un massimo di 4, attraverso graduatorie di personale da altri Comuni. Successivamente sarà predisposto il bando di concorso per assunzioni nella Polizia Municipale, dopo quello infruttuoso dei mesi scorsi.

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio stampa

