Natale più sereno alla Bekaert, arriva la cassa integrazione. 26 soggetti interessati per lo stabilimento

al primo gennaio prossimo i lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno potranno contare sulla Cassa integrazione. Lo prevede l’accordo sottoscritto oggi pomeriggio a Roma, che da corso a quanto previsto nell’intesa al Mise del 5 ottobre scorso. “Un’intesa importante – commenta il segretario Fim-Cisl Toscana, Alessandro Beccastrini – che consentirà ai lavoratori di Bekaert di passare un Natale più sereno. Finalmente siamo riusciti a far mettere nero su bianco la Cassa, prevedendo anche 3200 euro a titolo di anticipo per i lavoratori per dare loro subito un sostegno in attesa dell’erogazione da parte dell’Inps.”

Buone notizie sembrano arrivare anche sul fronte della reindustrializzazione. “Ci hanno detto – spiega Beccastrini – che l’interesse nel settore acciaio per lo stabilimento di Figline si sta dimostrando alto e che si sono fatti avanti finora 26 soggetti interessati. Di questi 4 proposte sono più avanzate delle altre e due in particolare paiono molto concrete. Questo ci da speranza, ma poiché nessuno finora ha formalizzato né un accorto, né un piano industriale vincolante, manteniamo su questo fronte la massima cautela.”

I lavoratori dalle 18 di stasera vengono messi in libertà, ma continueranno a percepire lo stipendio fino a fine anno, quando scatterà la Cig. Domattina dalle 9,30 alle 11, al circolo Mcl Fanin di Figline Valdarno si svolgerà l’assemblea dei lavoratori Fim-Cisl durante la quale saranno illustrati contenuti dell’intesa e fatto il punto sui prossimi passaggi.

