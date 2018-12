Approvato dal Consiglio comunale il bilancio di previsione

Oggi il Consiglio comunale ha approvato il Documento di programmazione 2019-2021 - bilancio finanziario. Nel dettaglio la delibera del bilancio di previsione per il 2019 ha un importante capitolo dedicato agli investimenti, che supereranno i 363 milioni di euro, di cui 32 milioni di euro per scuola e istruzione, oltre 13 milioni per impianti sportivi, 143 milioni per il trasporto pubblico, oltre 69 milioni di euro per strade, marciapiedi e piste ciclabili, 45 milioni di euro per i beni culturali e monumentali, 16 milioni per il verde pubblico, 12 milioni per l’edilizia residenziale pubblica, e circa 10 milioni per il sociale. “Questo bilancio si caratterizza per la solidità dei numeri – ha detto l’assessore al bilancio Lorenzo Perra – ed è redatto in continuità con gli altri 5 bilanci di questa legislatura. In questi anni abbiamo fatto oltre 3 miliardi di euro di investimenti: 3 miliardi, è questa la dimensione del nostro lavoro per Firenze, il tutto senza mai aumentare né una tariffa né una imposta ai fiorentini, ma anzi ampliando le agevolazioni per famiglie e imprese in difficoltà”.

Articolo 1-Mdp, Rossi e Collesei: "Voto contrario al bilancio"

"È un voto contrario il nostro, perché al di là delle cifre, questo bilancio, che ha anche elementi positivi, a partire dall'impegno per l'estensione del sistema tramviario, supporta anche scelte che come gruppo non condividiamo. Non condividiamo la scelta di non far passare la tramvia dal Duomo, e nemmeno alcune scelte quali il Pue di Castello, dove è stata dimezzata la previsione dell'ERP, o il potenziamento dell'aeroporto. Non condividiamo il fatto di far crescere illimitatamente l'importo dell'imposta di soggiorno senza stabilire un limite di sopportabilita' del turismo e la sua pressione sul centro storico. Non condividiamo la scelta di diminuire voci importanti per il welfare come i fondi per la marginalità, la formazione professionale o gli interventi per l'infanzia e gli asili nido. Non condividiamo il fatto di non valorizzare gli strumenti per la cittadinanza attiva. Non condividiamo la politica dei bonus e delle mance per la cultura. Non condividiamo la scelta di non adeguare l'Irpef secondo il principio costituzionale di progressività fiscale".

FdI: "Votiamo contro l'idea di città di Nardella e del PD"

“Fratelli d’Italia ha votato convintamente contro all’ultimo bilancio della giunta Nardella, ma prima ancora abbiamo votato contro un’idea di città diametralmente opposta alla nostra. Nardella e la sinistra sognano una città ancora in preda della cantierizzazione selvaggia ed un centro storico ulteriormente scempiato dalla tramvia; noi sogniamo una città che non debba più sentire di 1500 attività commerciali chiuse negli ultimi anni e con una viabilità quantomeno umana”. Questo è quanto ha dichiarato, questa mattina, il capogruppo di Fratelli d’Italia, in consiglio comunale, Francesco Torselli.

“La nostra Firenze - ha proseguito l’esponente di Fratelli d’Italia - è una città in grado di restituire speranza ai giovani che vogliono investire nel proprio lavoro e nella propria professionalità e non una città che pensa ai giovani, offendendoli con una mancetta di 14 centesimi al giorno per l’acquisto di libri e quotidiani. La nostra Firenze investe soldi in impianti sportivi di periferia, che svolgono una vocazione sociale ancor prima che sportiva, come il campo sportivo ‘Paganelli’ e non nei soliti impianti sportivi, gestiti dalle società più importanti e blasonate”.

“In questi ultimi due giorni di dibattito - ha concluso Torselli - sono emerse due visioni di città diametralmente opposte: quella di Nardella e della sinistra e quella di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Nel prossimo mese di maggio, i giudici inappellabili saranno i cittadini di Firenze che si esprimeranno con la loro matita elettorale. E siamo certi che quello di oggi, sia stato davvero l’ultimo bilancio sottoscritto da Dario Nardella”.

