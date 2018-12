Bilancio, M5S si astiene. I consiglieri: "Lo abbiamo fatto per il bene di Pisa"

E' per noi fondamentale poter spiegare la nostra astensione al programma di mandato, dargli un significato ed una motivazione semplice: "il bene per Pisa". E' cosi che i due consiglieri pentastellati Alessandro Tolaini e Gabriele Amore sintetizzano e danno un nome alla loro astensione. Votazione ponderata a tratti sofferta là dove un movimento come il nostro include varie anime ed un panorama variegato di posizioni ed idee, un humus che però si compatta su una certezza, il bene per Pisa. Il momento storico per la nostra città che dopo anni di governo di sinistra improntato e fermo su un modus operandi troppo macchinoso, lento a reagire, attento a non scontentare troppo quello, ma sostenere quell'altro, un momento storico in cui Pisa deve finalmente reagire fare un salto di qualità ed uscire da questo impantanamento. Ecco, appunto, la nostra astensione è come voler ridurre al massimo pali e paletti, non guardare all'interesse di partito che all'opposizione deve dire solo no, ma l'interesse per Pisa che per noi è come un mantra: "il bene per Pisa". Non ci interessano classifiche e posizioni (riportate dal Sole 24 Ore e commentate dal sindaco), calcolate su parametri vari, ci interessano gli interventi concreti, valutare i provvedimenti caso per caso, la nostra è una opposizione ponderata ed il voto di astensione al programma di mandato racchiude in se tutto questo, il desiderio di un cambio di passo e su questo vogliamo essere artefici e no spettatori. Il programma di mandato se pur legittimo è scritto in maniera troppo generica che non permette di fatto capire fino in fondo le intenzioni concrete e la bontà del progetto, vogliamo quindi essere propositivi e costruttivi, mantenere con fermezza i propositi e le idiee che in molti a Pisa hanno apprezzato e condiviso sostenendoci con il loro voto e non abbiamo nessuna intenzione di disattendere quello che abbiamo sostenuto nel nostro programma, far fede dei punti cardine che vanno dal recupero dei quartieri, alla sicurezza, alle specifiche scelte per il rilancio del turismo... e molto altro. Cogliamo occasione con questo per ricordare che stiamo lavorando per darci finalmente una sede consona ed uno spazio adeguato, che vogliamo sia occasione di confronto e crescita, che consenta di poter dare una maggiore vicinanza ed attragga interesse in tutti quei cittadini che vogliono:" il bene per Pisa". Naturalmente appena pronti ne daremo adeguata comunicazione e saranno tutti invitati a collaborare al nostro progetto...anzi fin da ora è ben accetto chiunque ne voglia far parte.

Pochi come i 5 stelle sanno cosa significa governare un Comune in mille difficoltà, ripartire da zero, rompere le alleanze cimentate in anni di governi precedenti, scardinare i poteri forti con cui combattere ogni metro su metro per riconquistare il governo del territorio, per questo motivo abbiamo deciso di astenerci ma soprattutto per "il bene di Pisa".

