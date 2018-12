Camera di Commercio, firmato il contratto integrativo: convergenza tra le parti

Oggi, 21 dicembre, è stato sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo della Camera di Commercio di Firenze.

Si tratta del secondo accordo raggiunto a livello nazionale a seguito dell'entrata in vigore, nel maggio di quest'anno, del nuovo CCNL: la Camera di Firenze si propone come apripista di una nuova stagione contrattuale nel mondo camerale.

Il documento esprime il riconoscimento da parte dell'Amministrazione del lavoro svolto dai dipendenti, e manifesta la volontà di premiare i lavoratori che hanno garantito l'erogazione dei servizi nonostante il blocco del turn over e quello degli aumenti salariali.

In tale contesto, risulta evidente la comunione di intenti tra le parti datoriale e sindacale, che ha reso possibile la convergenza su un testo che prevede, tra l'altro, un sistema di progressioni di carriera e di incentivi economici basati su criteri meritocratici in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun lavoratore.

La RSU e le OOSS esprimono viva soddisfazione per la proficua collaborazione messa in atto, ed auspicano che tale intesa possa proseguire nel 2019, anno in cui verranno affrontati argomenti delicati tra i quali il welfare aziendale, lo smart working e le misure a sostegno di maternità/paternità.

Fonte: Rsu e Cgil-Cisl-Uil Firenze di categoria

