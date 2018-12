Città del Natale a Montecatini Terme, la festa continua tra balli e shopping

A Montecatini Terme (PT), il Natale continua a gonfie vele. Tantissime infatti le famiglie che hanno eletto la città a meta di eccellenza nell’intrattenimento e nello shopping natalizio. Il “Santa Claus Village Show” e “La Baita di Babbo Natale” continuano a pieno ritmo a coinvolgere le famiglie e si preparano alle aperture consecutive da oggi sabato 22 a mercoledì 26 Dicembre. Tanti, poi, gli eventi organizzati in questi giorni di festa, in attesa della chiusura il 6 Gennaio 2019 con l’arrivo della Befana e l’estrazione finale del ricco concorso a premi organizzato per il terzo anno consecutivo da “In Montecatini – Le Vie dello Shopping” (info e regolamento su www.inmontecatini.it/concorso) che permette di vincere facendo shopping nelle attività in città aderenti l’iniziativa. Si parte oggi 22 Dicembre dalle ore 10.30 presso Lo Spazio Bianco (Via Marruota 6/A) dove i bambini (0-3 anni) e le loro famiglie saranno coinvolti in “Le avventure di una macchinina”, un’attività didattica a cura di Ambra Nardini, Keras. L’attività è gratuita per massimo 20 iscritti. Nella stessa location ma alle 17.30 si svolgerà uno Swap Party, ovvero lo scambio e il baratto di vestiti ed oggetti. Inoltre, la Ludoteca Terme Excelsior, servizio gratuito di intrattenimento per bambini di età compresa fra i 3 e gli 11 anni, sarà aperta a tutti i bambini, anche se i genitori non effettuano trattamenti al Centro Benessere. Il 23 Dicembre, la mattinata in Piazza sarà animata dall’arrivo dei Pony di Babbo Natale per una prova gratuita di Grooming (ovvero lo spazzolamento dei simpatici animali) e dai personaggi del Monte Christams Party. Il pomeriggio, poi, alle ore 16 in Piazza del Popolo, sarà la scuola “Energy Latin Dance Academy” ad intrattenere il pubblico con dimostrazioni di ballo, danza e fitness. Per Vigilia, invece, si terrà il concerto conclusivo della “XV Rassegna Musicale Europea”, evento dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 (ore 17 – Salone Storico Terme Excelsior. Ingresso libero). Stessa location e stesso orario anche per il tradizionale Concerto di Natale (25 Dicembre, ingresso libero). A Santo Stefano doppio appuntamento in musica alle Terme Excelsior: alle ore 11, esibizione della Banda di Montecatini mentre alle 18 si terrà l’esibizione della “Montecatini City Band”.

Fonte: Ufficio stampa

