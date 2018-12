Città Metropolitana Firenze, Carpini a Nardella: "Esaltazione di meriti non propri"

Per Enrico Carpini, consigliere del gruppo Territori Beni Comuni, l’approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 è stata l’occasione per il Pd che governa la Città Metropolitana di tracciare un bilancio di quanto fatto in questo anno e snocciolare alcune cifre per il futuro, ma "dal Sindaco Nardella esaltazione di meriti non propri ed omissione dei problemi".

Che non siano "tutti rose e fiori per la fu Provincia di Firenze lo dimostrano i fatti: lo stato degli edifici che ospitano le scuole superiori è al limite, ed è sufficiente un imprevisto come l’inagibilità di alcuni locali dell’istituto Calamandrei di Sesto, per mettere in dubbio perfino la continuità scolastica, senza parlare dei problemi di riscaldamento che in tantissime scuole da Empoli a Borgo San Lorenzo si presentano puntuali come l’inverno".

I 223 mln di euro di investimenti per il triennio che ci aspetta "sono poi tutti da verificare ed includono anche i lavori che non si è riusciti a portare a termine nel 2018 oltre ad essere in maniera ottimistica concentrati quasi tutti nel 2019".

Il quadro con il quale si deve fare i conti "è invece quello di fondi insufficienti, se pensiamo alla mole di interventi che occorrerebbero per scuole e viabilità, ed una capacità ancora inferiore di portarli a termine nei tempi previsti, come dimostrano, solo per fare degli esempi, il fermo ai lavori della Variante di Grassina e le tante frane in attesa di sistemazione sulle strade provinciali".

Per chiudere "un 'nostro' bilancio - conclude Carpini - non possiamo infine non ricordare la precarietà istituzionale di un ente messo in ginocchio dalle riforme dei governi nazionali, sia dal punto di vista della tenuta democratica che sotto il profilo organizzativo e per questo sempre più schiacciato, anche nella sua prospettiva strategica, sul proprio comune capoluogo, a discapito proprio dei territori e dei beni comuni che comunque non rinunceremo a difendere anche in questo 2019".

