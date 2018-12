Consiglio dell'Unione dei Comuni del Mugello: ultima seduta dell'anno

Ultima seduta dell'anno per il Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, che si riunisce giovedì 27 dicembre.

La seduta è convocata alle ore 16 in prima convocazione ed alle ore 17 in seconda convocazione, presso la Sala consiliare del Comune di Borgo San Lorenzo. Tra i punti all'ordine del giorno: fusione per incorporazione della società partecipata “Linea Comune Spa” nella società “Silfi Soc. illuminazione Firenze e servizi smartcity spa” - presa d’atto e approvazione progetto di fusione e operazioni connesse e conseguenti; revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche; approvazione nuovo Regolamento per la concessione di patrocini e contributi dell’ente; modifiche e adeguamenti Regolamento struttura unica della Polizia Municipale Unione Mugello.

