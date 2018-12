Controlli straordinari nel pisano: due denunce. Ritrovata un'auto rubata a Cerreto Guidi

Nel corso di questi ultimi giorni trascorsi, sono proseguiti, nell'ambito dei mirati controlli già pianificati con l’approssimarsi delle festività natalizie, i servizi straordinari sul territorio, svolti dalle dieci stazioni Carabinieri e dal nucleo radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Miniato. L’obbiettivo è stato quello di prevenire i reati contro il patrimonio, contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti, garantire la sicurezza sulle principali arterie stradali maggiormente interessate dal flusso di veicoli. I controlli effettuati hanno dato i seguenti risultati:

1. Sono stati denunciati, in Stato di Libertà, all’Autorità Giudiziaria:

un trentenne residente nel Comune di San Miniato, sorpreso dai militari dell’Aliquota Radiomobile di San Miniato a bordo della propria autovettura, una BMW, con all’interno un manganello di 50 cm ed un fuoco d’artificio senza la prevista autorizzazione;

un cinquantatreenne residente in Capannoli (PI), sorpreso dai militari della Stazione CC di Peccioli mentre si trovava alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito. All’automobilista è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

2. Sono stati segnalati, all’Autorità Amministrativa dall’Aliquota Radiomobile di San Miniato:

lo stesso trentenne di San Miniato, in quanto i militari, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno voluto approfondire il controllo, effettuando una perquisizione presso il suo domicilio, così rinvenendo grammi 15,8 di sostanza stupefacente tipo Hashish;

un diciannovenne residente a Ponsacco che al momento del controllo è stato trovato in possesso di uno spinello contenente marjuana.

3. Rinvenuta a Castelfranco di Sotto un’autovettura di grossa cilindrata oggetto di furto nel mese di novembre scorso a Cerreto Guidi. Dopo gli accertamenti del caso è stata restituita al legittimo proprietario.

4. Proposta alla Questura di Pisa dalla Stazione di San Romano, una persona di Castelfranco di Sotto per l’adozione di un provvedimento per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Montopoli in Val d’Arno.

5. Ottenuto dalla Questura di Pisa e poi notificato dalla Stazione di Castelfranco di Sotto un provvedimento dell’avviso orale ad un cittadino residente in quel comune.

Complessivamente sono state/i infine:

elevate 17 violazioni al Codice della Strada;

sottoposti a controllo 576 automezzi;

identificate 683 persone;

effettuate 7 perquisizioni personali d’iniziativa e domiciliari;

ritirate 1 patente di guida e 1 carta di circolazione.

Fonte: Carabinieri di San Miniato

