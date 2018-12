Derby fiorentino dal sapore di Natale: torna Savino Del Bene-Il Bisonte

Dopo l'esordio casalingo in CEV Champions League la Savino Del Bene Scandicci non ha il tempo di riposarsi e deve subito rituffarsi nel campionato. Domenica 23 dicembre alle ore 17.00 per l'undicesima giornata della Samsung Volley Cup A1 la squadra di coach Carlo Parisi affronterà infatti il derby con le “cugine” de Il Bisonte Firenze. La Savino Del Bene è reduce dal suo primo storico successo in Champions League e dopo aver battuto le polacche del LKS Commercecon Lodz per 3-0, vuole ora tornare alla vittoria anche in campionato, dove nell'ultimo turno è stata sconfitta dalla Bosca San Bernardo Cuneo.

EX E PRECEDENTI – Tre le ex dell'incontro, due nelle fila della Savino Del Bene, una nel roster de Il Bisonte. Nella squadra di Carlo Parisi giocano infatti Federica Mastrodicasa (per due stagioni in A2 con la maglia de Il Bisonte) e Valentina Zago (a San Casciano tra il 2009 e il 2011). Firenze ha invece nella sua rosa la centrale Sara Alberti, che nel 2015-2016 ha fatto il suo esordio in A1 proprio con la maglia della Savino Del Bene. La sfida tra Savino Del Bene e Il Bisonte questo week end arriverà al suo 15esimo capitolo tra Serie A1 e Serie A2, con il bilancio che per il momento recita: 8 vittorie per Scandicci, 6 per Firenze, che però si è imposta una sola volta nelle otto sfide di A1 disputate.

LE PAROLE DI COACH CARLO PARISI: “Non è una gara banale. È una partita molto difficile perchè molto sentita da entrambe le parti. Dopo la partita di Champions dobbiamo resettare e recuperare le forze psicofisiche per una partita che richiede tante energie nervose. Ci vuole tanta pazienza. La partita è difficile e in questo momento non fa fede la classifica.”

LE AVVERSARIE – Il Bisonte Firenze è ottavo nella classifica di A1 e con 12 punti è staccato di 9 lunghezze dalla Savino Del Bene. La formazione di coach Giovanni Caprara nell'ultimo turno di campionato ha perso contro Conegliano. 1-3 il risultato della gara disputata al Mandela Forum, con le bisontine che comunque nel match dello scorso week end hanno provato a mettere i bastoni fra le ruote alle Pantere Venete, uscendo sconfitte dalla sfida, ma con onore. Nel derby di questo week end coach Caprara dovrebbe puntare su di un 6+1 composto da Dijkema al palleggio, Lippmann da opposto, Santana e Sorokaite in banda, con Candi e Popovic da centrali. Il libero sarà Parrocchiale.

IN TV – La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze sarà trasmessa in diretta streaming da LVF TV, la web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile visibile agli abbonati in HD. La partita sarà inoltre trasmessa in differita da Tele Iride, martedì 25 dicembre alle 22.00 e mercoledì 26 dicembre alle 15.00.

