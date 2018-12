I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze e del distaccamento di Borgo San Lorenzo sono intervenuti a Borgo San Lorenzo in Via Caduti di Montelungo, per soccorrere una donna rimasta incastrata sotto un furgone.

La donna è stata liberata dalla squadra per poi essere affidata al personale sanitario del 118.

Le cause sono in corso di accertamento.

